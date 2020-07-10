В Луганской области четвертый день тушат лесной пожар

К ликвидации пожара привлечены более 1000 человек
Пожар в Луганской области тушат с 6 июля. Сейчас огонь локализован, но спасатели продолжают тушить пожар.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Ориентировочная площадь пройденная огнем составила около 5 тыс. га. Тушат огонь в трех очагах.
Всего к ликвидации пожара привлечены 1 тыс. 169 чел. и 228 ед. техники, из них от ГСЧС - 559 чел. личного состава и 111 единиц. пожарно-спасательной и другой специальной техники (в том числе 2 самолета АН-32П).
Напомним, в Луганской области загорелся лес, а высокая температура воздуха и сильные ветры способствовали быстрому перемещению огня.
Отметим, что полиция рассматривает несколько версий возникновения пожаров в Луганской области, одна из них - обстрел боевиков.
Кроме того, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) приняла комплекс мер для ликвидации последствий пожаров в Луганской области.