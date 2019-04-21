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Обстановка на кордоні стабільна і контрольована, - ДПСУ

Новини » Суспільство    21.04.2019 - 17:07
Обстановка на кордоні стабільна і контрольована, - ДПСУ
Ілюстративне фото (facebook.com/DPSUkraine)

Зафіксовано вісім випадків відмови у перетинанні лінії розмежування через проблеми з документами

Обстановка на кордоні України стабільна і контрольована, відзначається зменшення пасажиро-транспортного потоку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

За даними прикордонників, обстановка на кордоні України стабільна та контрольована. Особлива увага приділяється незаконним переміщенням і спробам контрабанди. Крім того, посилено патрулюють акваторії Чорного і Азовського морів. Загалом, відзначаємо зменшення пасажиро-транспортного потоку.

За даними відомства, контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії зіткнення працюють у штатному режимі, лінію дотику перетнуло понад 17 тис. осіб. Порушень законодавства і правил перетину лінії зіткнення не сталося. У той же час зафіксовано вісім випадків відмови у перетинанні лінії розмежування через проблеми з документами.

Нагадаємо, російські прикордонники на адміністративному кордоні з окупованим Кримом опитують людей про участь у голосуванні на виборах президента України.

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