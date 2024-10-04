В Луганской области сгорело целое село, оккупированное уже более 10 лет

В Луганской области полностью сгорело село Устиновка. Оно было оккупировано россиянами больше 10 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал главы Луганской ОВА Артема Лысогора.

"Из-за бездействия оккупационных властей и пожарных в так называемой "ЛНР" огнем уничтожен еще один поселок - Устиновка, который в Довжанской общине", - рассказал он.

По словам главы ОВА, за более 10 лет оккупации в населенном пункте не видели ни одной единицы специальной техники, которая выполняла бы превентивные мероприятия.

"Не наблюдали селяне и приезда спасателей, когда горели дома. О сожженных селах захватчики не упоминают в собственных СМИ - не пишут о сгоревшей Христофоровке, не сообщают о последствиях пожаров в Щедрищево, других населенных пунктах, которые они решили не спасать от стихии", - констатировал Лысогор.