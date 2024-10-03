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В Харьковской области во время лесного пожара сгорел поселок: есть жертвы (фото, видео)

Харьков, Четверг 03 октября 2024 15:27
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В Харьковской области во время лесного пожара сгорел поселок: есть жертвы (фото, видео) Фото: в Харьковской области во время лесного пожара сгорел поселок (facebook.com/Сергей Болвинов)
Автор: Наталья Юрченко

Лесной пожар в Харьковской области уничтожил целый поселок. В результате масштабного пожара есть жертвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова в Facebook.

По его словам, из-за лесного пожара уничтожено более тысячи домов.

"Четыре человека сгорели заживо. Две женщины-переселенки, еще одна местная и один мужчина. Они просто не успели убежать - пламя распространялось бешеными темпами", - сообщил Болвинов.

Он уточнил, что огонь пришел из Донецкой области - из направления села Рубцы, а затем перекинулся на Боровское лесничество.

Верховой пожар охватил ландшафтный парк "Краснооскольский", а затем начал приближаться к селу Пески-Радьковские. В этой местности, на территории одного из благотворительных фондов, погибли люди, еще двое получили ожоги.

"Также в лесу и близ него сгорело около 1100 деревянных домов, шестьдесят человек эвакуированы", - добавил представитель полиции.

Причину пожара устанавливают правоохранители, не исключают, что российские обстрелы повлекли загорание.

Фото: в Харьковской области во время лесного пожара сгорел поселок
(facebook.com/Сергей Болвинов)

Лесные пожары из-за обстрелов

Напомним, что это не первый случай, когда действия российских оккупационных войск влекут за собой масштабные лесные пожары в Украине. Из-за обстрелов горели леса в Донецкой и Харьковской областях.

Также сегодня, 3 октября, в Сумах была замечена существенная задымленность. Как сообщили местные власти, причиной этого были лесные пожары, вызванные обстрелами.

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