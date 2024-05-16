В Луганской области захватчики отключили мобильную связь и устанавливают таксофоны, - ОВА

В населенных пунктах Луганской области, которые временно оккупированы с 2022 года, и находятся вблизи линии фронта, россияне выключили мобильную связь и устанавливают там таксофоны.

Об этом заявил глава Луганской ОВА Артем Лысогор, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"В оккупированных в 2022 году городах и селах вблизи линии фронта россияне уже давно отключили мобильную связь. Альтернатива - таксофоны, которые они устанавливают на улицах населенных пунктов", - сообщил он.

Ответственным за установку таксофонов в населенных пунктах является так называемое "минцифры лнр".

Лысогор отметил, что в Северодонецке, Лисичанске, Кременной и Сиротино уже заработали 27 таких аппаратов.

"По одному на несколько тысяч населения. С них можно позвонить на номера в пределах одного населенного пункта и попробовать вызвать экстренные службы", - добавил он.