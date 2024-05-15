Оккупанты продвинулись в четырех областях, под Харьковом темп наступления замедлился: карты ISW

Российские войска демонстрируют тактические продвижения на Харьковском направлении; под Сватовым Луганской области; под Северском, восточнее Часова Яра, под Авдеевкой и Донецком Донецкой области; а также в Крынках Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW) .

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Российские войска продолжали незначительное тактическое продвижение в направлении Липцев. На геолокационных кадрах, опубликованных 13 мая, видно, что российские войска продвинулись на юг к перекрестку Схильной дороги и переулку Красный в восточных Лукьянцах.

Российские источники утверждали, что оккупанты полностью захватили Лукьянцы и действуют в полях юго-восточнее Лукьянцев, однако ISW еще не наблюдал визуального подтверждения того, что российские силы действуют в южных Лукьянцах или юго-восточнее населенного пункта.

Российские войска также продолжали тактическое наступление в Волчанске и вокруг него. На геолокационных кадрах, опубликованных 14 мая, видно, что российские войска продвинулись по Слобожанской улице на северо-западе Волчанска. Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 14 мая, показывают, что россияне продвинулись в северо-восточном Волчанске в районе Заречной. Геолокационные кадры, опубликованные 14 мая, также подтверждают, что российские войска продвинулись в центр Бугроватки (юго-западнее Волчанска) и в леса севернее Бугроватки.

Тем не менее, отмечают в Институте, темп наступательных операций РФ на севере Харьковской области, похоже, замедлился в течение последних 24 часов. Также эксперты подтверждают свою предварительную оценку, что российские силы предпочитают создание "буферной зоны" глубокому проникновению в Харьковскую область.

Операция №2 - Луганская область

Геолокационные кадры, опубликованные 14 мая, показывают, что российские войска недавно немного продвинулись юго-восточнее Стельмаховки (северо-западнее Сватово).

Операция №3 - Донецкая область

Российские войска 14 мая продолжали наземные атаки восточнее Северского (к северо-востоку от Бахмута) близ Верхнекаменского; юго-восточнее Северского вблизи Ивано-Даровки и Спорного; и к югу от Северска у Раздоловки и Выемки.

Оккупанты недавно незначительно продвинулись к северо-востоку и востоку от Часова Яра. Геолокационные кадры, опубликованные 12 и 13 мая, показывают, что российские войска незначительно продвинулись на восточной окраине Калиновки (к северо-востоку от Часова Яра) и в микрорайон Канал (крайний восток Часова Яра).

Российские войска недавно немного продвинулись западнее Авдеевки и продолжили наземные атаки в этом районе 14 мая. Геолокационные кадры, опубликованные 14 мая, показывают, что российские войска продвинулись к югу от Уманского (к западу от Авдеевки).

14 мая войска РФ незначительно продвинулись к западу от Донецка. Российские милблогеры утверждали, что захватчики продолжали незначительное продвижение в Красногоровку (к западу от Донецка). Генштаб ВСУ сообщил, что российские силы добились неопределенного маргинального успеха на Кураховском направлении (к западу от Донецка).

14 мая российские войска продолжили наземные атаки в районе границы Донецкой и Запорожской областей вблизи Старомайорска и Урожайного.

"Южная ось"

Сообщается, что 14 мая российские войска продолжили наступление на западе Запорожской области, однако подтвержденных изменений на линии фронта не последовало.

Оккупанты продолжали штурм вблизи Работино по направлению Новопрокоповки (южнее Работино).

Российские войска недавно незначительно продвинулись в Крынках на фоне продолжающихся позиционных боев на восточном (левом) берегу Херсонской области. Геолокационные кадры, опубликованные 13 мая, показывают, что российские войска незначительно продвинулись к участку улицы Остапа Вишни в Крынках.