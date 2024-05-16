ua en ru
Чт, 16 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Луганській області загарбники відключили мобільний зв'язок і встановлюють таксофони, - ОВА

Четвер 16 травня 2024 09:49
UA EN RU
В Луганській області загарбники відключили мобільний зв'язок і встановлюють таксофони, - ОВА Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У населених пунктах Луганської області, які тимчасово окуповані з 2022 року, та знаходяться поблизу лінії фронту, росіяни вимкнули мобільний зв’язок і встановлюють там таксофони.

Про це заявив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"В окупованих у 2022 році містах і селах поблизу лінії фронту росіяни вже давно відключили мобільний зв’язок. Альтернатива - таксофони, які вони встановлюють на вулицях населених пунктів", - повідомив він.

Відповідальним за встановлення таксофонів у населених пунктах є так зване "мінцифри лнр".

Лисогор зазначив, що у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Кремінній і Сиротиному вже запрацювали 27 таких апаратів.

"По одному на декілька тисяч населення. З них можна зателефонувати на номери в межах одного населеного пункту та спробувати викликати екстрені служби", - додав він.

Окупація Луганської області

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Луганська область стала однією з головних мішеней. Російські війська, посилені проросійськими сепаратистами з так званої "ЛНР", швидко захопили значні частини області.

У березні-травні 2022 року найжорстокіші бої точилися за місто Сєвєродонецьк та прилеглі райони, які стали ключовим плацдармом українського опору.

У липні 2022 року після тривалих боїв, росіянам вдалося взяти під контроль Сєвєродонецьк та Лисичанськ, що знаменувало собою майже повну окупацію Луганської області.

Згідно з даними ISW, зараз російські війська демонструють тактичні просування у Харківській, Луганській, Донецькій, Херсонській областях. Однак темп їх наступальних операцій, схоже, сповільнився протягом останньої доби.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Війна в Україні Луганськ
NEWS
Як не нарватися на штраф і не стати ухилянтом: топ-5 правил мобілізації в Україні
Як не нарватися на штраф і не стати ухилянтом: топ-5 правил мобілізації в Україні
DAILY
Бій на виснаження. Як Путін готується до затяжної війни та "мілітаризує" Росію
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Бій на виснаження. Як Путін готується до затяжної війни та "мілітаризує" Росію