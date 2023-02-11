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В Луганской области задержали коллаборанта, который ремонтировал технику армии РФ

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Невское, Суббота 11 февраля 2023 15:15
В Луганской области задержали коллаборанта, который ремонтировал технику армии РФ Фото: В Луганской области задержан коллаборант (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Житель села Невское (Луганская область) помогал военным РФ и ремонтировал их технику. Правоохранители обнаружили его и сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

"Местный житель с начала полномасштабного российского вторжения оказывал помощь оккупационным войскам РФ. После захвата села он добровольно расселял военнослужащих вражеской армии в собственном и соседнем доме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина помогал незаконным вооруженным формированием так называемых "Л/ДНР" в продвижении в Луганской области. Человек добровольно согласился ремонтировать вражеские БТРы, боевые и легковые машины, которые использовались против ВСУ.

"Во время оккупации он на собственном автомобиле перевозил личный состав армии агрессора в огневые позиции на территории Луганской и Донецкой областей. Также неоднократно привлекался к загрузке боеприпасов на складах в Невском и соседнем селе Макеевка", - добавили в прокуратуре.

Правоохранители обнаружили мужчину во время стабилизационных мероприятий и сообщили ему о подозрении в коллаборационной деятельности. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что контрразведка Службы безопасности задержала двух коллаборантов из Луганской области, пытавшихся трудоустроиться в украинские госучреждения.

Правоохранители обнаружили еще четырех коллаборантов, занимавшихся организацией незаконного "референдума" в Луганской области. Им выдвинули подозрения в посягательстве на территориальную целостность Украины.

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