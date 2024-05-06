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В Луганской области жалуются, что россияне истребляют местное население (перехват)

Иллюстративное фото: в Луганской области россияне истребляют население (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Жители Луганской области недовольны тем, что россияне отправляют местное население на убой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий перехват, который обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Женщина, которая проживает в селе Новоборовое Луганской области, рассказывает о том, что армию оккупантов готовят к наступлению. 

Также она пожаловалась на действия российского военного командования. 

"Да вот Киев никак не разбомбят, один раз долбанули. Они население их берегут, а наше население пусть умирает. У них политика", - рассказывает женщина. 

При этом она добавила, что "даже не с кем восстание поднять", потому что нет достаточного количества людей. 

Мобилизация в Луганской области

Напомним, россияне с начала полномасштабного вторжения активно мобилизуют население на временно оккупированных территориях. В частности, это происходит в Луганской области.

30 марта глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор заявил о том, что в регионе оккупанты начали новую волну мобилизации.

Под угрозой призыва даже те парни, кому только исполнилось 18 лет. Для этого на протяжении двух лет враг специально собирал данные о местонахождении тех, кого потенциально можно будет мобилизовать.

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