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В Луганській області скаржаться, що росіяни винищують місцеве населення (перехоплення)

Ілюстративне фото: в Луганській області росіяни винищують населення (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Мешканці Луганської області незадоволені тим, що росіяни відправляють місцеве населення на забій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне перехоплення, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Жінка, яка мешкає у селі Новоборове Луганської області, розповідає про те, що армію окупантів готують до наступу.

Також вона поскаржилася на дії російського військового командування.

"Та ось Київ ніяк не розбомблять, один раз довбанули. Вони населення їх бережуть, а наше населення нехай помирає. У них політика", - розповідає жінка.

При цьому вона додала, що "навіть нема з ким повстання підняти", тому що немає достатньої кількості людей.

Мобілізація у Луганській області

Нагадаємо, росіяни з початку повномасштабного вторгнення активно мобілізують населення на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, це відбувається у Луганській області.

30 березня голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор заявив про те, що в регіоні окупанти розпочали нову хвилю мобілізації.

Під загрозою призову навіть ті хлопці, кому виповнилося 18 років. Для цього протягом двох років ворог спеціально збирав дані про місцезнаходження тих, кого потенційно можна буде мобілізувати.

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