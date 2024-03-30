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В Луганской области россияне приступили к новой волне принудительной "мобилизации", - ОВА

Суббота 30 марта 2024 09:05
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В Луганской области россияне приступили к новой волне принудительной "мобилизации", - ОВА Фото: в Луганской области россияне приступили к новой волне принудительной "мобилизации" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы начали так называемую весеннюю волну "мобилизации" на территории Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Луганской областной военной администрации (ОВА) Артема Лысогора.

"Призыву" подлежат мужчины 1994-2006 годов рождения.

"Тех, кому в прошлом или текущем году исполнилось 18 лет, найдут быстро, потому что личные данные молодежи оккупанты собирали в течение этих двух лет, в частности, через учебные заведения. Их местонахождение известно", - рассказал Лысогор.

Глава ОВА добавил, что оккупационное Министерство внутренних дел "ЛНР" получило приказ принимать все необходимые меры для установления местонахождения граждан, которые игнорируют военкоматы.

"Принудительная кампания продлится в течение апреля-июля. Соответствующий указ подписан оккупационными властями региона", - добавил глава ОВА.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова, еще в октябре темпы мобилизации в России составляли более 20 тысяч человек в месяц.

Тем временем глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин издал указ о "мобилизации" мужчин во временно оккупированном Мариуполе.

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