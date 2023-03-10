Россияне пытаются найти слабый участок в обороне Луганской области, - Гайдай

Российские оккупанты ищут слабый участок в обороне Луганской области, однако совершить никакие прорывы не могут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая .

"В Луганской области ситуация стабильно тяжелая, но полностью контролируемая Силами обороны. Нет никаких прорывов со стороны российских оккупационных войск, хотя они ежедневно пытаются найти слабый участок в обороне", - сказал он.

Гайдай также отметил, что захватчики массово заселяются в гражданских домах в населенных пунктах вдоль линии фронта, в частности в Кременной. Местных либо выгоняют из их домов, либо россияне просто подсиляются в их дома. К тому же, оккупанты занимаются мародерством.

Напомним, россияне бросают в наступление под Кременной новые танки Т-90, но не могут продвинуться из-за сопротивления ВСУ.

РБК-Украина также сообщало, что Россия готовит новую волну мобилизации во временно захваченных районах Луганской и Донецкой областей. Будут также набирать несовершеннолетних.

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