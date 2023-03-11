Оккупанты глушат связь и закрывают города в Луганской области, - Гайдай

В Луганской области захватчики продолжают закрывать населенные пункты и глушить связь. Это россияне делают для того, чтобы украинцы не смогли передавать информацию с оккупированных территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

При этом он отметил, что гражданские на оккупированных территориях Луганской области не имеют доступа к медицине, ведь все больницы стали военными госпиталями, кроме лечения, оккупанты там сделали казармы.

"Чтобы люди не могли сообщать информацию "наружу", рашисты продолжают закрывать города, а связь и интернет так и не появились в населенных пунктах, близких к линии фронта. Чтобы связаться с родными нужно ехать звонить по телефону вглубь области", - рассказал Гайдай.

По его словам, также путинские войска продолжают строить вторую линию обороны в оккупированном Старобельске.

"Россияне неплохие кроты, ведь по прибытию на фронт свежемобилизованные зарываются в норы, пытаясь сохранить себе жизнь", - добавил Гайдай.

Напомним, ранее в Минобороны предупредили, что россияне усиливают фильтрационные меры в оккупации и затрудняют перемещение между городами.

Также мы писали, что в Кременной Луганской области российские оккупанты выселяют местных жителей из собственных домов, чтобы разместить в них новоприбывших военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.