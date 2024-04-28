Оккупанты увеличили штурмы и обстрелы Луганской области, - ОВА

В Луганской области фиксируется явное увеличение штурмов и обстрелов российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал главы Луганской ОВА Артема Лысогора.

"Захватчики значительно увеличили количество штурмов и обстрелов наших позиций и населенных пунктов", - отметил он.

По словам главы ОВА, за прошедшие сутки атакованы Новоегоровка, Стельмаховка, а бои шли вблизи Невского и в Серебрянском лесу.

"Авиационные удары враг нанес по Белогоровке и Серебрянскому лесу. Также зафиксировано более 60 артиллерийских и минометных обстрелов прифронтовых населенных пунктов", - отметил Лысогор.

Кроме того, под огонь россиян попали Грековка, Невское, Куземовка, Стельмаховка, Макеевка.

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