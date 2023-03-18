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В Луганской области правоохранители идентифицировали еще пятерых организаторов "референдума"

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Луганская область, Суббота 18 марта 2023 20:34
В Луганской области правоохранители идентифицировали еще пятерых организаторов "референдума" Фото: В Луганской области правоохранители идентифицировали еще пятерых организаторов "референдума" (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители обнаружили еще пятерых коллаборантов, которые занимались организацией незаконного "референдума" в Луганской области. Им выдвинули подозрения в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Луганской областной прокуратуры.

"По данным следствия, в сентябре 2022 года пять жительниц Луганской области участвовали в организации и проведении псевдореферендума на оккупированной территории региона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что три из них - жительницы города Лисичанск. Они были так называемыми членами участковых избирательных комиссий в городе, а одна возглавила такую комиссию и привлекала к противоправной деятельности других лиц.

"Еще двое подозреваемых - жительницы пгт Станица Луганская, были так называемыми "членами территориальных избирательных комиссий". Фигурантки лично составляли списки избирателей, выдавали так называемые "бюллетени" для "голосования", вели их подсчет и составляли "протоколы" голосования", - добавили в прокуратуре.

Правоохранители объявили им о подозрениях по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
  • Коллаборационная деятельность.

Напомним, в период с 23 по 27 сентября на территории так называемых "Л/ДНР" и оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей прошли "референдумы" о вхождении в состав РФ.

Также мы писали, что правоохранители задержали женщину, участвовавшую в организации и проведении "референдума" в Луганской области.

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