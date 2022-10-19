В Луганской области задержали организатора "референдума"

Правоохранители задержали женщину, участвовавшую в организации и проведении "референдума" в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

"В сентябре 2022 года женщина приняла участие в организации и проведении незаконного "референдума" на временно оккупированной территории Луганской области. Она организовала осуществление "голосования" вне "избирательного участка", - говорится в сообщении.

По информации следователей, занималась "референдумом" она в одном из сел Сватовского района, которое сейчас деоккупировано украинскими военными. Женщине объявили подозрения в совершении следующих преступлений:

Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

Коллаборационная деятельность.

Подозреваемую задержали и заключили под стражу. Ей грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.