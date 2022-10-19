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В Луганской области задержали организатора "референдума"

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Украина, Среда 19 октября 2022 16:02
В Луганской области задержали организатора "референдума" Фото: В Луганской области задержали организатора "референдума" (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители задержали женщину, участвовавшую в организации и проведении "референдума" в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

"В сентябре 2022 года женщина приняла участие в организации и проведении незаконного "референдума" на временно оккупированной территории Луганской области. Она организовала осуществление "голосования" вне "избирательного участка", - говорится в сообщении.

В Луганской области задержали организатора &quot;референдума&quot;

По информации следователей, занималась "референдумом" она в одном из сел Сватовского района, которое сейчас деоккупировано украинскими военными. Женщине объявили подозрения в совершении следующих преступлений:

  • Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

  • Коллаборационная деятельность.

Подозреваемую задержали и заключили под стражу. Ей грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в период с 23 по 27 сентября на территории так называемых "Л/ДНР" и оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей проходят "референдумы" о вхождении в состав РФ .

Позже СБУ установила организаторов "референдума" в Донецкой и Луганской областях.

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