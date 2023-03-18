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В Луганській області правоохоронці ідентифікували ще п’ятьох організаторів "референдуму"

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Луганська область, Субота 18 березня 2023 20:34
В Луганській області правоохоронці ідентифікували ще п’ятьох організаторів "референдуму" Фото: В Луганській області правоохоронці ідентифікували ще п’ятьох організаторів "референдуму" (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці виявили ще п’ятьох колаборантів, які займались організацією незаконного "референдуму" у Луганській області. Їм висунули підозри у посяганні на територіальну цілісність України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Луганської обласної прокуратури.

"За даними слідства, у вересні 2022 року п’ятеро мешканок Луганської області брали участь в організації та проведенні псевдореферендуму на окупованій території регіону", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що троє з них - жительки міста Лисичанськ. Вони були так званими "членами дільничних виборчих комісій" в місті, а одна очолила таку "комісію" та залучала до протиправної діяльності інших осіб.

"Ще двоє підозрюваних - мешканки смт Станиця Луганська, були так званими "членами територіальних виборчих комісій". Фігурантки особисто складали списки виборців, видавали так звані "бюлетені" для "голосування", вели їх підрахунок та складали "протоколи" голосування", - додали у прокуратурі.

Правоохоронці оголосили їм про підозри за наступними статтями кримінального кодексу України:

  • Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;
  • Колабораційна діяльність.

Нагадаємо, у період з 23 по 27 вересня на території так званих "Л/ДНР" та окупованих частин Запорізької та Херсонської областей пройшли "референдуми" про входження до складу РФ.

Також ми писали, що правоохоронці затримали жінку, яка брала участь в організації та проведенні "референдуму" в Луганській області.

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