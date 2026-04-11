В Луганской области поврежден ремонтно-механический завод оккупантов, - "АТЕШ"

По информации агентов движения, предприятие уже несколько лет не работает, но фактически российские оккупанты использовали его для ремонта военной техники.

В частности, враг регулярно завозили на территорию поврежденные машины, после чего их возвращали в строй. Кроме того, были фиксации движения военной техники, а сам объект находится под охраной.

"По предварительной информации, после удара на объекте зафиксированы повреждения, детали уточняются. Мы продолжаем следить за ситуацией", - добавили в "АТЕШ".