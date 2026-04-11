Война в Украине

В Луганской области поврежден ремонтно-механический завод оккупантов, - "АТЕШ"

17:29 11.04.2026 Сб
Что враг делал на оккупированном заводе?
aimg Эдуард Ткач
Фото: на предприятие завозили авто и военную технику (Getty Images)

В ночь с 9 на 10 апреля в Перевальске оккупированной Луганской области был атакован ремонтно-механический завод. Объект получил повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".

Читайте также: Дроны СБС поразили нефтетерминал в Крыму и разнесли склады и ПВО оккупантов (видео)

По информации агентов движения, предприятие уже несколько лет не работает, но фактически российские оккупанты использовали его для ремонта военной техники.

В частности, враг регулярно завозили на территорию поврежденные машины, после чего их возвращали в строй. Кроме того, были фиксации движения военной техники, а сам объект находится под охраной.

"По предварительной информации, после удара на объекте зафиксированы повреждения, детали уточняются. Мы продолжаем следить за ситуацией", - добавили в "АТЕШ".

Напомним, в СБУ 4 апреля сообщили, что из бойцы вместе с воинами 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем ВСУ второй раз за месяц нанесли удар по Алчевскому металлургическому комбинату.

Это один из ключевых промышленных объектов в Луганской области, который враг использует для обеспечения своего военного производства.

Также мы писали, что 26 марта в "АТЕШ" рассказали, что провели очередную успешную диверсию под Луганском. В частности, партизаны вывели из строя железнодорожный узел, из-за чего часть войск РФ осталась без снабжения.

