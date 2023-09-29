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В Луганской области оккупанты готовятся мобилизовать 17-летних, - ОВА

Хрустальное, Пятница 29 сентября 2023 10:14
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В Луганской области оккупанты готовятся мобилизовать 17-летних, - ОВА Фото: российские оккупанты собираются забрать в армию 17-летних жителей Хрустального (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Луганской области российские оккупанты собираются забрать в свою армию несовершеннослетних. Так, интервенты готовят подобную мобилизацию во временно захваченном городе Хрустальное.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской областной военной администрации (ОВА) Артема Лысогора.

"В Хрустальном россияне готовят к мобилизации 17-летних молодых людей, которые в следующем году достигнут совершеннолетия", - рассказал чиновник.

Также глава ОВА отметил, что захватчики для этих целей в настоящее время проводят подготовительные мероприятия.

Интервенты намереваются отправить этих молодых людей на фронт уже следующей весной.

"Проверяют, все ли они стали на учет военкоматов и прошли медицинские осмотры, чтобы весной как можно быстрее их бросить на фронт", - объяснил Лысогор.

Оккупанты проводят мобилизацию

Напомним, недавно в Генеральном штабе ВСУ заявили, что во время новой волны мобилизации Россия хочет призвать от 400 до 700 тысяч человек. Причем она коснется Чечни и временно оккупированных территорий Украины.

Недавно мы сообщали, что Россия приступила к принудительной мобилизации местного населения на временно оккупированных территориях Запорожской области.

Кроме того, недавно в Центре национального сопротивления отметили, что российские захватчики ужесточают мобилизационные меры на временно оккупированных территориях Херсонской области.

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