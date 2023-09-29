В Луганській області окупанти готуються мобілізувати 17-річних, - ОВА

В Луганській області російські окупанти збираються забрати у свою армію неповнолітніх. Так, інтервенти готують подібну мобілізацію у тимчасово захопленому місті Хрустальне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Артема Лисогора .

"У Хрустальному росіяни готують до мобілізації 17-річних молодих людей, які в наступному році досягнуть повноліття", - розповів чиновник.

Також голова ОВА зазначив, що загарбники для цих цілей наразі проводять підготовчі заходи.

Інтервенти мають намір відправити цих молодих людей на фронт вже наступної весни.

"Перевіряють, чи всі вони стали на облік військкоматів і пройшли медичні огляди, щоб навесні якнайшвидше їх кинути на фронт", - пояснив Лисогор.

Окупанти проводять мобілізацію

Нагадаємо, нещодавно у Генеральному штабі ЗСУ заявили, що під час нової хвилі мобілізації Росія хоче закликати від 400 до 700 тисяч осіб. Причому вона торкнеться Чечні та тимчасово окупованих територій України.

Нещодавно ми повідомляли, що Росія розпочала примусову мобілізацію місцевого населення на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Крім того, нещодавно в Центрі національного спротиву зазначили, що російські загарбники посилюють мобілізаційні заходи на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.