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У Луганську затримали бойовика "ЛНР"

Новини » Надзвичайні події    04.02.2019 - 21:59
У Луганську затримали бойовика "ЛНР"
Ілюстративне фото (facebook.com/tgorlovka)

36-річний місцевий житель у 2016 підписав контракт з одним з підрозділів бойовиків

Поліція Луганської області затримала місцевого жителя, який перебував в одному з підрозділів незаконних збройних формувань так званої "ЛНР". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУ Нацполіції області.

За словами 36-річного місцевого жителя, в 2016 році він погодився на пропозицію знайомого, підписав контракт з одним з підрозділів бойовиків і проходив навчання на учбовій базі, яка розташовується на території колишнього військового ліцею м. Луганськ.

Чоловік затриманий, з ним проводяться першочергові слідчі дії.

Раніше РБК-Україна писало про затримання бойовика "ЛНР" в Харкові.

В СБУ повідомляли, що він супроводжував транспортні засоби бойовиків, які перевозили на тимчасово окупованій території Луганської і Донецької областей незаконні вантажі, зокрема контрабандні товари.

Також у Харківській області співробітники Служби безпеки України викрили механізм фінансування бойовиків "Луганської народної республіки".

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