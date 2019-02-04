У Луганську затримали бойовика "ЛНР"

36-річний місцевий житель у 2016 підписав контракт з одним з підрозділів бойовиків
Поліція Луганської області затримала місцевого жителя, який перебував в одному з підрозділів незаконних збройних формувань так званої "ЛНР". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУ Нацполіції області.
За словами 36-річного місцевого жителя, в 2016 році він погодився на пропозицію знайомого, підписав контракт з одним з підрозділів бойовиків і проходив навчання на учбовій базі, яка розташовується на території колишнього військового ліцею м. Луганськ.
Чоловік затриманий, з ним проводяться першочергові слідчі дії.
Раніше РБК-Україна писало про затримання бойовика "ЛНР" в Харкові.
В СБУ повідомляли, що він супроводжував транспортні засоби бойовиків, які перевозили на тимчасово окупованій території Луганської і Донецької областей незаконні вантажі, зокрема контрабандні товари.
Також у Харківській області співробітники Служби безпеки України викрили механізм фінансування бойовиків "Луганської народної республіки".