На Луганщине взрывом уничтожили россиян, которые захватывали Бучу (видео)

На территории временно оккупированной Луганской области была ликвидирована группа россиян. Они участвовали в оккупации Бучи в 2022 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.
В пятницу, 22 августа, на территории временно оккупированного населенного пункта Калиново Кадиевской городской общины Алчевского района прогремел взрыв. Он произошел во дворе дома, где находились шестеро российских захватчиков с их военным транспортом.
"В 2022 году указанные российские оккупанты принимали непосредственное участие в совершении военных преступлений в городе Буча Киевской области", - отмечают в ГУР.
В Луганской области оккупанты выполняли функцию мобильной группы ПВО для прикрытия обустроенной неподалеку от дома вражеской военно-ремонтной базы.
В результате взрыва уничтожены два вражеских пикапа с пулеметами, УАЗ "буханка", загруженная боекомплектом. Также были ликвидированы трое захватчиков, еще двое оккупантов - ранены.
Напомним, недавно воины ГУР провели операцию против россиян в районе временно оккупированного Железного Порта Херсонской области. Ракета ударила по катеру армии РФ, пятеро захватчиков погибли.
Также на днях спецназовцы ГУР ликвидировали более 90 россиян в Донецкой области, еще пятерых взяли в плен.
Кроме того, морской дрон разведки прорвался в бухту Новороссийска, в результате чего погибли пятеро элитных российских водолазов.