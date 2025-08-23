На Луганщине взрывом уничтожили россиян, которые захватывали Бучу (видео)

В пятницу, 22 августа, на территории временно оккупированного населенного пункта Калиново Кадиевской городской общины Алчевского района прогремел взрыв. Он произошел во дворе дома, где находились шестеро российских захватчиков с их военным транспортом.





"В 2022 году указанные российские оккупанты принимали непосредственное участие в совершении военных преступлений в городе Буча Киевской области", - отмечают в ГУР.

В Луганской области оккупанты выполняли функцию мобильной группы ПВО для прикрытия обустроенной неподалеку от дома вражеской военно-ремонтной базы.

В результате взрыва уничтожены два вражеских пикапа с пулеметами, УАЗ "буханка", загруженная боекомплектом. Также были ликвидированы трое захватчиков, еще двое оккупантов - ранены.

