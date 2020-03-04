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МВФ закликає країни виступити єдиним фронтом проти коронавірусу

Новини » Політика     04.03.2020 - 17:03
МВФ закликає країни виступити єдиним фронтом проти коронавірусу
Ілюстративне фото (flickr.com/worldbank)

МВФ виступив із заявою через поширення коронавірусу

Міжнародний валютний фонд (МВФ) у зв'язку з поширенням коронавірусу у світі закликає країни-учасниці виступити єдиним фронтом проти небезпечного захворювання. Про це йдеться в оприлюдненому на сайті МВФ заяві Міжнародного валютно-фінансового комітету (IMFC).

Повідомляється, що всі 189 країн-учасниць МВФ повинні виступити єдиним фронтом, щоб вирішити проблеми, пов'язані з поширенням коронавірусу і економічними наслідками епідемії Covid-19.

"Ми закликали всіх в МВФ використати наявні інструменти фінансування, щоб допомогти країнам-членам, які цього потребують. Ми впевнені, що, працюючи разом, ми подолаємо виклик, який стоїть перед нами, і відновимо зростання і процвітання для всіх", - йдеться в заяві.

При цьому в МВФ заявили, що у світі вже відчувається негативний економічний і фінансовий вплив коронавірусу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найближчим часом до України прибудуть дві місії Всесвітньої організації охорони здоров'я, які допоможуть у боротьбі з поширенням коронавірусу.

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