Український лоукостер припиняє польоти до Італії

Фото: літак SkyUp (РБК-Україна)

Рейси до Турину будуть припинені з 5 березня

Український лоукостер SkyUp призупиняє виконання рейсів до італійського міста Турин через спалах коронавірусу на півночі країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу SkyUp.

Як повідомляється, рейси до Турину будуть припинені з четверга, 5 березня.

"У нас великі плани на Італію. В цьому році польотна програма передбачає понад десять напрямів з Києва і регіонів. Але ми не можемо ігнорувати поточну ситуацію та занепокоєння людей, тому скорочуємо авіасполучення з країною до нормалізації ситуації", - заявив генеральний директор SkyUp Євген Хайнацький.

Пасажирам, чиї рейси скасовані, авіакомпанія пообіцяла повернути гроші або переоформити квитки на інші маршрути.

"Для заміни недоступні Іспанія, Португалія, Італія. Всі інші варіанти обговорюються індивідуально", - відзначили в прес-службі компанії.

Нагадаємо, авіакомпанія-лоукостера Ryanair скоротить частину рейсів в Італії через коронавірус COVID-19.

Відзначимо, в Італії від коронавірусу COVID-19 померло 52 людини. За словами голови служби цивільної оборони Анджело Бореллі, станом на 2 березня в Італії налічується 1835 осіб, у яких діагностували коронавірус.

Раніше повідомлялося, що у світі вже понад 3 тис. осіб померли від коронавирусной інфекції, більшість смертей - у материковому Китаї.