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У Хмельницькому священника госпіталізували з підозрою на коронавірус

Новини » Суспільство     06.03.2020 - 17:16
У Хмельницькому священника госпіталізували з підозрою на коронавірус
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Через високу температуру, він звернувся до інфекційної лікарні

У Хмельницькому з підозрою на коронавірус шпиталізували 44-річного священика. Він повернувся з Греції, де був у паломницькій мандрівці на Афоні, повідомляють місцеві ЗМІ.

Як зазначається, через високу температуру, він звернувся до інфекційної лікарні. Його госпіталізували.

За словами заступника головного лікаря міської інфекційної лікарні Нінель Марцонь, хмельничанина вже перевірили на грип типу А і Б. Результати не підтвердилися.

"Наразі матеріали відправили на дослідження. В нас перебуває чоловік із пневмонією. Результати аналізів не підтвердили грип типу А і Б. Його обстежують далі. Сказати, що ми виставляємо підозру на коронавірус, я не можу. Ми просто діємо за необхідним алгоритмом ", - заявила вона.

Нагадаємо, в Чернігівській області на КПП "Грем'яч", що на кордоні з Росією, пасажира рейсового автобуса "Москва-Київ" госпіталізували з підозрою на коронавирустест захворювання не підтвердив.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні зафіксовано єдиний випадок коронавіруса. Чоловіка з коронавірусом виявили у Чернівцях 3 березня. На даний момент стан пацієнта не погіршується, хоча лікарі фіксують перепади температури протягом дня.

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