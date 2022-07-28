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Луческу знехтував пресою за скандування фанатами "Фенербахче" імені Путіна: деталі скандалу

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Стамбул, Четвер 28 липня 2022 09:38
Луческу знехтував пресою за скандування фанатами "Фенербахче" імені Путіна: деталі скандалу Фото: Мірча Луческу продемонстрував чітку позицію (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорців

Уболівальники стамбульського "Фенербахче" відзначилися огидною витівкою під час матчу-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду проти київського "Динамо". Вигуками на підтримку Володимира Путіна обурився Мірча Луческу та зацікавився УЄФА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yeniakit.

Фанати "жовтих канарок" посеред матчу з українським грандом вирішили влаштувати провокацію. Вони почали скандувати Vladimir Putin, намагаючись вивести з рівноваги футболістів "Динамо".

Бридка затія не вдалася. "Біло-сині" невдовзі дотиснули "Фенербахче" в овертаймі. Голом відзначився універсал Олександр Караваєв, якого колись "маринували" в запасі стамбульців.

Проте, витівка вболівальників, вочевидь, ще матиме наслідки для "Фенера". По-перше, керманич киян Мірча Луческу проігнорував післяматчеву прес-конференцію, обмежившись експрес-коментарем.

"Усе було в межах нашого плану й наші задуми спрацювали, ми перемогли. Але передбачити таку поведінку вболівальників ми не змогли. Мені прикро, я такого не очікував", – заявив румунський фахівець і покинув домашню арену "жовтих канарок".

По-друге, гидкі скандування зацікавили УЄФА. Турецький коментатор Ахмат Чакар розповів, що Союз європейських футбольних асоціацій провів екстрене засідання виконкому в режимі відеоконференції. Там функціонери поспілкувалися з делегатом і арбітрами поєдинку.

"Ці вигуки створили доволі неприємну ситуацію і дорого коштуватимуть нам. На думку європейських лідерів, такі кричалки заслуговують називатися найгіршими за всі часі", – додав Чакар.

Напередодні "Динамо" здолало "Фенербахче" в додатковий час завдяки голам Буяльського та Караваєва. У 3-му раунді кваліфікації український гранд зустрінетсь зі "Штуртом" із Граца. Матчі заплановані на 2/3 і 9 серпня.

До слова, раніше склали попередній гід сезоном 2022/23 в українській Прем'єр-лізі.

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