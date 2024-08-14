Лубинец провел переговоры с Москальковой по обмену пленными

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец провел разговор со своей российской коллегой Татьяной Москальковой относительно обмена пленными на фоне операции ВСУ в Курской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца в эфире телемарафона.

"О ситуации с российскими военнопленными. Я не могу раскрывать детали, но вы видели видео, где российские военные сдаются в плен... Что касается коммуникации с российской стороной, то я могу сказать за себя. Да, был инициативный разговор со стороны российского визави относительно этого вопроса", - сказал Лубинец.

По его словам, несмотря на заявления в российских СМИ о решении приостановить обмены, в настоящее время обмены информацией между омбудсменами Украины и РФ происходят.

"Я также информирую и Международный комитет Красного Креста, и ООН, что права российских пленных защищаются. И в любое время Украина готова продолжать обменные процессы на основании Женевской конвенции", - добавил омбудсмен.

В то же время Лубинец, комментируя сообщения о пленных "кадыровцах", заявил, что не располагает информацией о том, из каких воинских частей российские пленные, но добавил, что такие сообщения позволяют "более положительно" рассуждать об обменах.