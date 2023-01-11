ua ru
Ср, 11 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Лубинец встретился с российским омбудсменом в Турции

Новина українською →
Анкара, Среда 11 января 2023 08:33
Лубинец встретился с российским омбудсменом в Турции Фото: уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец встретился с российской уполномоченной Татьяной Москальковой. Встреча прошла в Турции этой ночью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Лубинца в Telegram.

По словам омбудсмена, темами переговоров стали гуманитарные проблемы. Уполномоченные по правам человека обменялись предложениями.

"Обсудили широкий спектр гуманитарных проблем и кейсов, связанных с предоставлением правозащитной помощи гражданам двух стран", - отметил Лубинец.

Лубинец встретился с российским омбудсменом в Турции

Фото: Лубинец встретился с Москальковой в Турции (t.me/dmytro_lubinetzs)

Напомним, ранее Дмитрий Лубинец анонсировал встречу с Москальковой. Он отметил, что хочет обсудить вопрос возвращения защитников и гражданских.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Турция Война в Украине Дмитрий Лубинец Война России против Украины
NEWS
Украинские воины за сутки отбили 13 атак россиян в трех областях, - Генштаб
Украинские воины за сутки отбили 13 атак россиян в трех областях, - Генштаб
DAILY
Генерал США Бен Ходжес: Украина освободит Крым до конца августа
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Генерал США Бен Ходжес: Украина освободит Крым до конца августа