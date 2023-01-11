Лубинец встретился с российским омбудсменом в Турции

Омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец встретился с российской уполномоченной Татьяной Москальковой. Встреча прошла в Турции этой ночью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Лубинца в Telegram.

По словам омбудсмена, темами переговоров стали гуманитарные проблемы. Уполномоченные по правам человека обменялись предложениями. "Обсудили широкий спектр гуманитарных проблем и кейсов, связанных с предоставлением правозащитной помощи гражданам двух стран", - отметил Лубинец. Фото: Лубинец встретился с Москальковой в Турции (t.me/dmytro_lubinetzs)