Лубинец встретился с российским омбудсменом в Турции
Омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец встретился с российской уполномоченной Татьяной Москальковой. Встреча прошла в Турции этой ночью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Лубинца в Telegram.
По словам омбудсмена, темами переговоров стали гуманитарные проблемы. Уполномоченные по правам человека обменялись предложениями.
"Обсудили широкий спектр гуманитарных проблем и кейсов, связанных с предоставлением правозащитной помощи гражданам двух стран", - отметил Лубинец.
Фото: Лубинец встретился с Москальковой в Турции (t.me/dmytro_lubinetzs)
Напомним, ранее Дмитрий Лубинец анонсировал встречу с Москальковой. Он отметил, что хочет обсудить вопрос возвращения защитников и гражданских.
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