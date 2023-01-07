Лубинец раскрыл главные темы будущей встречи с омбудсменом РФ
Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец встретится с российским омбудсменом Татьяной Москальковой в Турции. Одной из главных тем обсуждений будет обмен военнопленными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Лубинца в эфире телемарафона.
"Эта встреча состоится через несколько дней на территории Турции, и основной вопрос, который мы будем поднимать - это вопрос возвращения наших героев и героинь. Отдельно хотим поднять вопрос о возвращении гражданских заложников, которых РФ массово задержала на временно оккупированной территории Украины и не отпускает их домой", - отметил Лубинец.
Он подчеркнул, что не знает, как будет вести себя российская сторона во время встречи и с чем она приедет.
"Но могу сказать, что предварительно мы получаем положительные сигналы, что они готовы рассматривать этот вопрос, скажем так. Опять же у нас наработано множество вариантов. Я о них публично не могу сказать", - добавил уполномоченный ВР.
Лубинец также акцентировал внимание на том, что Россия обязана отпустить всех мирных украинцев, согласно международному гуманитарному праву.
Напомним, Лубинец анонсировал встречу с Москальковой еще 2 января.
До этого такие переговоры проходили лишь раз - 17 октября. Тогда стороны также обсуждали освобождение гражданских из плена и обмен военнопленными.
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