ua en ru
Пт, 28 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине анонсировали новый механизм возвращения гражданских из России

Пятница 28 июня 2024 21:33
UA EN RU
В Украине анонсировали новый механизм возвращения гражданских из России Фото: Дмитрий Лубинец, украинский омбудсмен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В ходе первого саммита мира, который прошел 15-16 июня в Швейцарии, страны-участники разработали новых механизм возвращения украинцев из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского уполномоченного Рады по правам человека Дмитрия Лубинца в эфире телемарафона.

"В скором времени появится новый механизм возвращения гражданских граждан Украины", - заявил Лубинец.

Он не раскрыл более подробных деталей насчет такого механизма.

Также Лубинец рассказал, что в ходе саммита мира были подняты вопросы возвращения украинских детей и военнопленных.

"Относительно детей. Раздалось много новых инициатив от иногда неожиданных стран. Детали я не могу раскрыть, потому что мы все договорились, что это закрытая часть, и мы ее обнародуем тогда, когда воплотим ее в жизнь, когда украинское общество увидит результаты", - добавил омбудсмен.

Он рассказал, что несколько стран стран-участников саммита мира рассказали о своих возможностях для возвращения граждан Украины из России. При этом число участников коалиции насчет возвращения украинских детей увеличилось.

Лубинец считает, что вернуть граждан Украины помогут новые санкции против россиян. В частности, необходимо создать трибунал, вводить полное эмбарго на российскую нефть и газ.

"Только так россияне поймут, что им действительно нужно возвращать украинских детей, гражданских и военнопленных", - подчеркнул он.

Обмен пленными с Россией

Напомним, на этой неделе Украина провела очередной обмен военнопленными с Россией. В результате этого на Родину вернулись 90 защитников.

В их числе - защитники Мариуполя и те, кто попал в плен в районе ЧАЭС, когда полномасштабное вторжение только начиналось.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине Дмитрий Лубинец
NEWS
Гарантия безопасности. Украина будет ежегодно получать военную поддержку на 60 млрд долларов
Гарантия безопасности. Украина будет ежегодно получать военную поддержку на 60 млрд долларов
DAILY
Байден проиграл. Основные выводы из президентских дебатов в США
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Байден проиграл. Основные выводы из президентских дебатов в США