В Украине анонсировали новый механизм возвращения гражданских из России

В ходе первого саммита мира, который прошел 15-16 июня в Швейцарии, страны-участники разработали новых механизм возвращения украинцев из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского уполномоченного Рады по правам человека Дмитрия Лубинца в эфире телемарафона.

"В скором времени появится новый механизм возвращения гражданских граждан Украины", - заявил Лубинец.

Он не раскрыл более подробных деталей насчет такого механизма.

Также Лубинец рассказал, что в ходе саммита мира были подняты вопросы возвращения украинских детей и военнопленных.

"Относительно детей. Раздалось много новых инициатив от иногда неожиданных стран. Детали я не могу раскрыть, потому что мы все договорились, что это закрытая часть, и мы ее обнародуем тогда, когда воплотим ее в жизнь, когда украинское общество увидит результаты", - добавил омбудсмен.

Он рассказал, что несколько стран стран-участников саммита мира рассказали о своих возможностях для возвращения граждан Украины из России. При этом число участников коалиции насчет возвращения украинских детей увеличилось.

Лубинец считает, что вернуть граждан Украины помогут новые санкции против россиян. В частности, необходимо создать трибунал, вводить полное эмбарго на российскую нефть и газ.

"Только так россияне поймут, что им действительно нужно возвращать украинских детей, гражданских и военнопленных", - подчеркнул он.