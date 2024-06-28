В Украине анонсировали новый механизм возвращения гражданских из России
В ходе первого саммита мира, который прошел 15-16 июня в Швейцарии, страны-участники разработали новых механизм возвращения украинцев из России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского уполномоченного Рады по правам человека Дмитрия Лубинца в эфире телемарафона.
"В скором времени появится новый механизм возвращения гражданских граждан Украины", - заявил Лубинец.
Он не раскрыл более подробных деталей насчет такого механизма.
Также Лубинец рассказал, что в ходе саммита мира были подняты вопросы возвращения украинских детей и военнопленных.
"Относительно детей. Раздалось много новых инициатив от иногда неожиданных стран. Детали я не могу раскрыть, потому что мы все договорились, что это закрытая часть, и мы ее обнародуем тогда, когда воплотим ее в жизнь, когда украинское общество увидит результаты", - добавил омбудсмен.
Он рассказал, что несколько стран стран-участников саммита мира рассказали о своих возможностях для возвращения граждан Украины из России. При этом число участников коалиции насчет возвращения украинских детей увеличилось.
Лубинец считает, что вернуть граждан Украины помогут новые санкции против россиян. В частности, необходимо создать трибунал, вводить полное эмбарго на российскую нефть и газ.
"Только так россияне поймут, что им действительно нужно возвращать украинских детей, гражданских и военнопленных", - подчеркнул он.
Обмен пленными с Россией
Напомним, на этой неделе Украина провела очередной обмен военнопленными с Россией. В результате этого на Родину вернулись 90 защитников.
В их числе - защитники Мариуполя и те, кто попал в плен в районе ЧАЭС, когда полномасштабное вторжение только начиналось.
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