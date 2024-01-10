РФ держит в заложниках тысячи гражданских украинцев. ГУР ответило, как работают над возвращением

Россия удерживает тысячи гражданских украинцев в неволе как на своей территории, так и на временно захваченных. Украина работает над возвращением своих граждан и ожидает результатов.

Об этом в ответ на вопрос корреспондента РБК-Украина сказал представитель ГУР Андрей Юсов.

По его словам, украинская сторона пытается вернуть своих граждан, которых страна-агрессор удерживает в заложниках и обмен не единственный инструмент.

"В случае с гражданскими тем более. Потому что если мы говорим о самом факте разговора обмена гражданских - это какая-то пиратская и террористическая практика из средневековья. Это означало бы, что Украина должна осуществить рейд в Брянскую область, захватить там несколько районов гражданского населения и потом там делать массовые обмены", - сказал Юсов во время презентации нового проекта "Хочу найти".

Представитель ГУР акцентировал - в отличие от террористической России украинская сторона к захвату в заложники гражданских россиян прибегать не собирается.

"Поэтому да, вся информация собирается под видом правоохранительной деятельности так называемых, контртеррористических мер, фильтрационных мер. На самом деле происходят массовые репрессии местного населения на оккупированных территориях", - рассказал Юсов.

Он уточнил, что речь идет не только о периоде полномасштабного вторжения, а с 2014 года.

"Это и Крым, и Донбасс, и многие люди находятся в российской неволе. И по всем им ведется работа и ожидаются результаты. Проблема в том, что такие действия продолжаются", - говорит Юсов.

По его словам, сейчас в реальном времени репрессивный аппарат РФ на оккупированных территориях нашей страны работает под разными предлогами, целью которых является часто или "отчетность" какая-то, или коррупционная составляющая, или же желание завладеть чужим имуществом, автомобилем, недвижимостью или землей, если речь идет о фермерах.

"Люди действительно оказываются в неволе. Иногда без какого-либо правового статуса. И это все военные преступления, информация по ним собирается, фиксируется и обычно берется в работу", - подытожил Юсов.

Тысячи гражданских украинцев в плену РФ: где их удерживает агрессор

Напомним, недавно издание BBC обнародовало материал, где отмечается, что в колониях и изоляторах в России и на оккупированных территориях удерживают тысячи украинцев, заключенных в тюрьму без обвинений, следственных действий, судов и срока освобождения, а найти их фактически невозможно.

Издание составило список СИЗО и исправительных колоний, в которых содержатся украинские граждане в РФ и на оккупированных территориях. В котором 34 заведения на территории 17 регионов РФ и два СИЗО в оккупированном Симферополе.

Также украинцев держат в тюрьмах так называемых "ДНР", "ЛНР" и на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.