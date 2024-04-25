ОБСЕ подготовила отчет по расследованию удержания Россией украинских гражданских, - Кулеба

Эксперты "Московского механизма" Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) подготовили отчет по расследованию задержания Россией украинских гражданских лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Кулеба поблагодарил ОБСЕ, всех общественных активистов, неправительственных организаций, правительств и международных организаций, которые способствовали огласке этой проблемы.

"Я приветствую отчет Московского механизма ОБСЕ о произвольных задержаниях Россией украинских гражданских. Этот важный документ свидетельствует о систематической и широкомасштабной кампании России по захвату гражданских заложников на оккупированных территориях Украины", - подчеркнул министр.

Глава МИД отметил, что выводы Миссии подчеркивают массовый характер военных преступлений россиян против украинских гражданских лиц.

"Выводы независимой Миссии шокируют: лица, причастные к произвольному лишению свободы украинских гражданских, совершили военные преступления, преступления против человечности и нарушения международного гуманитарного права и прав человека. В отчете отмечается, что эта практика носит массовый характер и есть доказательства систематической, последовательной и умышленного поведения России, направленного против украинских гражданских", - добавил Кулеба.

В отчете отмечается, что задержание Россией украинских гражданских начались во временно оккупированном Крыму в 2014 году и продолжаются после полномасштабного вторжения страны-агрессора в Украину в 2022 году.

"Документ станет важным элементом в работе национальных и международных судебных органов, направленной на установление конкретных лиц, привлеченных к уголовной ответственности", - подчеркнул Кулеба.

Министр также призвал партнеров консолидировать усилия по немедленному и безусловному увольнению всех украинских гражданских лиц, произвольно удерживаемых Россией, как это предусмотрено украинской формулой мира.