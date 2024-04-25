ОБСЕ подготовила отчет по расследованию удержания Россией украинских гражданских, - Кулеба
Эксперты "Московского механизма" Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) подготовили отчет по расследованию задержания Россией украинских гражданских лиц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.
Кулеба поблагодарил ОБСЕ, всех общественных активистов, неправительственных организаций, правительств и международных организаций, которые способствовали огласке этой проблемы.
"Я приветствую отчет Московского механизма ОБСЕ о произвольных задержаниях Россией украинских гражданских. Этот важный документ свидетельствует о систематической и широкомасштабной кампании России по захвату гражданских заложников на оккупированных территориях Украины", - подчеркнул министр.
Глава МИД отметил, что выводы Миссии подчеркивают массовый характер военных преступлений россиян против украинских гражданских лиц.
"Выводы независимой Миссии шокируют: лица, причастные к произвольному лишению свободы украинских гражданских, совершили военные преступления, преступления против человечности и нарушения международного гуманитарного права и прав человека. В отчете отмечается, что эта практика носит массовый характер и есть доказательства систематической, последовательной и умышленного поведения России, направленного против украинских гражданских", - добавил Кулеба.
В отчете отмечается, что задержание Россией украинских гражданских начались во временно оккупированном Крыму в 2014 году и продолжаются после полномасштабного вторжения страны-агрессора в Украину в 2022 году.
"Документ станет важным элементом в работе национальных и международных судебных органов, направленной на установление конкретных лиц, привлеченных к уголовной ответственности", - подчеркнул Кулеба.
Министр также призвал партнеров консолидировать усилия по немедленному и безусловному увольнению всех украинских гражданских лиц, произвольно удерживаемых Россией, как это предусмотрено украинской формулой мира.
"Московский механизм" и его роль в войне РФ против Украины
Напомним, что "Московский механизм" ОБСЕ предоставляет возможность государствам-участникам направлять миссии экспертов для оказания помощи в решении конкретного вопроса или проблемы, касающейся человеческого измерения ОБСЕ.
В отношении России "Московский механизм", в частности, был задействован ОБСЕ 30 марта 2023 года. Тогда сорок пять государств-членов Организации инициировали использование механизма расследования депортации детей с оккупированных РФ территорий Украины.
В конце февраля 2024 года стало известно, что государства-члены ОБСЕ инициировали использование так называемого "Московского механизма" для расследования задержания Россией украинских гражданских лиц.
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