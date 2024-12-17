Лубинец: "бусификация" со стороны ТЦК постепенно уходит в прошлое

Количество случаев применения силы работниками ТЦК во время мобилизации уменьшается. Так называемая "бусификация" постепенно уходит в прошлое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление омбудсмена Дмитрия Лубинца.

Лубинец пояснил, что его Офис внимательно реагирует на все жалобы граждан относительно незаконных действий сотрудников ТЦК.

Он отметил, что в отдельных случаях его решения приводили к открытию как уголовных, так и дисциплинарных производств. В некоторых случаях это даже завершалось дисциплинарными взысканиями в отношении виновных работников.

Омбудсмен рассказал, что в течение этого года Офис получил более 4 тысяч обращений о возможных нарушениях во время мобилизации.

В то же время он подчеркнул, что практика силового задержания, которую называют "бусификацией", постепенно уходит в прошлое.

"На мой взгляд, ситуация в Украине, если мы сравниваем с предыдущим годом, немножко ухудшилась, но не кардинально. Все меньше и меньше мы видим случаи именно физической "бусификации". Мы это так называем. Где-то уже поняли, что такой подход не работает. Но отдельные факты нарушения прав граждан Украины во время мобилизации остаются, - сказал Лубинец.