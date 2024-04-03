ua en ru
Ср, 03 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Лубинец раскритиковал задержание мужчин работниками ТЦК

Среда 03 апреля 2024 22:27
UA EN RU
Лубинец раскритиковал задержание мужчин работниками ТЦК Фото: Дмитрий Лубинец, уполномоченный Верховной рады по правам человека (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркивает, что сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) не могут задерживать граждан на улицах с применением физической силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"Это нонсенс. Кто от этого выиграет? Армия? Нет. Граждане Украины, которые боятся выходить на улицу? Нет", - убежден омбудсмен.

В этом контексте он одобрительно высказался о действиях представителей ТЦК в Полтавской области, в частности, их обращение в Нацполицию и предоставление списков лиц, которые по документам уклоняются от мобилизации.

Лубинец добавил, что в случае необходимости проводить "рейды" в состав такой группы обязательно должны входить полицейские, поскольку именно они проверяют документы.

"После этого они предоставляют сведения сотрудникам ТЦК для проверки, есть ли такой гражданин Украины в реестре военнообязанных или нет", - рассказал омбудсмен и добавил, что именно сотрудники Нацполиции имеют право "останавливать людей, проверять документы, принимать решения, озвучивать какие-то законные требования".

Кроме того, Лубинец выступает против расширения полномочий ТЦК, как было указано в 1-й редакции законопроекта по мобилизации.

Мобилизация в Украине

Напомним, в Украине с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов объявили военное положение и приступили к мобилизации.

Недавно Кабинет министров внес в Верховную раду законопроект, предлагающий изменить порядок проведения мобилизации. В частности, в документе предлагается снизить призывной возраст до 25 лет, усилить меры против уклоняющихся и ввести электронные повестки.

Отметим, парламент уже принял документ в первом чтении. После этого его передали в профильный комитет для подготовки ко второму чтению.

На днях комитет завершил рассмотрение поправок к законопроекту. Вскоре его снова должны вынести на голосование в Раде.

2 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон о понижении предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25 лет.

Также глава государства подписал закон о запуске электронного военнообязанного кабинета. Сам закон был принят еще в январе этого года. Он позволит упростить бюрократические вопросы.

О том, как именно изменится мобилизация в ближайшее время, - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЦК Дмитрий Лубинец Мобилизация в Украине
NEWS
Финляндия анонсировала передачу Украине нового пакета помощи на 188 млн евро
Финляндия анонсировала передачу Украине нового пакета помощи на 188 млн евро
DAILY
Депортации и репрессии. Как Россия проводит этнические чистки украинцев в оккупации
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Депортации и репрессии. Как Россия проводит этнические чистки украинцев в оккупации