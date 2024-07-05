ua en ru
Пт, 05 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Задержали мужчину и повезли в ТЦК: Лубинец обратился в ГБР по поводу действий патрульных в Черновцах

Пятница 05 июля 2024 16:04
UA EN RU
Задержали мужчину и повезли в ТЦК: Лубинец обратился в ГБР по поводу действий патрульных в Черновцах Фото: омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В Черновцах правоохранители задержали мужчину во время проверки военно-учетных данных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Совета по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram.

Что предшествовало

В социальных сетях опубликовано видео, на котором правоохранители в Черновцах силой задерживают мужчину и увозят его в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

На видео видно, что сотрудники полиции попросили у мужчины показать документы, подтверждающие военно-учетные данные, а затем "пригласили" его поехать в ТЦК.

Сначала на видео мужчина согласился поехать со стражами порядка, однако через несколько секунд те были вынуждены применить силу и надеть на него наручники.

Сам же мужчина заявил, что его задержали, избили и доставили в центр комплектования. Он также посетовал, что полицейские не предоставили ему право на правовую помощь.

Реакция Лубинца

Как рассказал Лубинец, к нему обратился мужчина по видео.

"По словам заявителя, полицейские незаконно его задержали, избили и доставили в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Муж пожаловался и на то, что сотрудники полиции не обеспечили его право на юридическую помощь", - написал Лубинец.

По его словам, подобные факты нарушений полицейскими прав и свобод человека и гражданина нуждаются в надлежащем реагировании. Поэтому он обратился к руководителям Национальной полиции Украины и Государственному бюро расследований.

"Убежден, лицам, которые превышают свои служебные полномочия, попирают права и свободы человека, унижают человеческое достоинство, не место среди тех, кто призван защищать человека от имени государства", - заявил омбудсмен.

Ранее РБК-Украина рассказывала, что в июне было установлено лицо мужчины, напавшего с газовым баллончиком на сотрудников ТЦК под Луцком.

До этого сообщалось о нападении военнообязанного на офицера ТЦК в Волынской области. Инцидент произошел 25 июня.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черновцы ТЦК Дмитрий Лубинец Полицейские
NEWS
В "Укрэнерго" анонсировали день без отключений света: список дат по областям
В "Укрэнерго" анонсировали день без отключений света: список дат по областям
DAILY
Выборы 202...5? и смена Кабмина: что планируют у Зеленского и где себя видит оппозиция
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Выборы 202...5? и смена Кабмина: что планируют у Зеленского и где себя видит оппозиция