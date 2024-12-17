Лубінець: "бусифікація" з боку ТЦК поступово відходить у минуле

Кількість випадків застосування сили працівниками ТЦК під час мобілізації зменшується. Так звана "бусифікація" поступово відходить у минуле.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву омбудсмена Дмитра Лубінця.

Лубінець пояснив, що його Офіс уважно реагує на всі скарги громадян щодо незаконних дій співробітників ТЦК.

Він наголосив, що в окремих випадках його рішення призводили до відкриття як кримінальних, так і дисциплінарних проваджень. У деяких випадках це навіть завершувалося дисциплінарними стягненнями щодо винних працівників.

Омбудсмен розповів, що протягом цього року Офіс отримав понад 4 тисячі звернень про можливі порушення під час мобілізації.

Водночас він підкреслив, що практика силового затримання, яку називають "бусифікацією", поступово відходить у минуле.

"На мій погляд, ситуація в Україні, якщо ми порівнюємо з попереднім роком, трошки погіршилась, але не кардинально. Все менше і менше ми бачимо випадки саме фізичної "бусифікації". Ми це так називаємо. Десь уже зрозуміли, що такий підхід не працює. Але окремі факти порушення прав громадян України під час мобілізації залишаються, - сказав Лубінець.