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Окупанти обстріляли Балаклію у Харківській області: загинуло троє людей

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Харківська область , Середа 06 квітня 2022 22:28
Окупанти обстріляли Балаклію у Харківській області: загинуло троє людей Російські військові (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Самарук

Російські окупанти обстріляли окуповану Балаклію у Харківській області. Внаслідок артобстрілу загинуло троє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Повідомляється, що 6 квітня військовослужбовці РФ здійснили артилерійський обстріл по житлових будинках у міста Балаклія Ізюмського району.

Внаслідок цього помешкання людей частково зруйновано. Окрім того, від обстрілів загинуло троє осіб.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури слідчими СВ Управління СБУ в Харківській області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Раніше ми повідомляли, що окупанти залізницею перекидають у Харківську область озброєння та техніку.

Також мер Харкова повідомляв, що місто добре озброєне і готове до оборони, потреби в евакуації немає.

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