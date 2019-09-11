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Лоукостер Ryanair запустить новий рейс зі Львова

Новини » Суспільство    11.09.2019 - 18:19
Лоукостер Ryanair запустить новий рейс зі Львова
Ілюстративне фото (flickr.comAndy Mitchell)

Рейси стартують з 1 квітня 2020 року

Ірландський лоукостер Ryanair в квітні 2020 році запустить новий рейс зі Львова в Будапешт (Угорщина). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Avianews.

Повідомляється, що рейси стартують з 1 квітня 2020 року. Вони будуть виконуватися двічі на тиждень - по середах і неділях.

На сайті Ryanair маршрут Львів-Будапешт вже доступний для бронювання з 1 квітня 2020 року. Ціна квитків починається від 10 євро в одну сторону з урахуванням перевезення малої ручної поклажі з габаритами до 40х25х20 див.

Нагадаємо, 10 вересня авіакомпанія Wizz Air анонсувала запуск нових рейсів з Харкова і Львова в Будапешт. Початок польотів за маршрутом Львів - Будапешт запланований з 3 червня і Харків - Будапешт - з 1 червня 2020 року. Рейси будуть відправлятися двічі на тиждень за маршрутом Львів - Будапешт по середах і неділях о 18:40 і Харків - Будапешт щопонеділка і щоп'ятниці о 22:20.

Також повідомлялося, що Ryanair наприкінці жовтня запустить новий рейс з Одеси в Будапешт. З 29 жовтня авіакомпанія розпочне польоти за напрямом Одеса-Будапешт. Рейси будуть здійснюватися двічі на тиждень - по вівторках і суботах. Вильоти з Одеси будуть здійснюватися у 15:25, з Будапешта - у 12:05 годин. Квитки будуть продаватися за ціною від 9 євро в одну сторону.

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