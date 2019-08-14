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Ryanair восени запустить новий рейс з України

Новини » Інфраструктура    14.08.2019 - 14:58
Ryanair восени запустить новий рейс з України
Ілюстративне фото (facebook.com/ryanair)

Рейси почнуть виконувати з кінця жовтня

Ірландська авіакомпанія-лоукостер Ryanair наприкінці жовтня запустить новий рейс з Одесы в Будапешт. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Lowcostavia.

Як повідомляється, з 29 жовтня авіакомпанія розпочне польоти за напрямом Одеса-Будапешт. Рейси будуть здійснюватися двічі на тиждень - по вівторках і суботах.

Вильоти з Одеси будуть здійснюватися у 15:25, з Будапешта - у 12:05 годин. Тривалість польоту складе приблизно дві години. Былеты будуть продаватися за ціною від 9 євро в одну сторону.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що , Ryanair наприкінці жовтня 2019 року має намір відкрити нові рейси Харків-Познань і Одеса-Познань. олеты з Харкова у Познань будуть виконуватися з 27 жовтня два рази на тиждень по вівторках і неділях. Вильоти з Харкова о 22:00, вильоти з Познані 18:00. Квитки продаються за ціною від 28 євро в одну сторону.

Крім того, Ryanair збільшить частоту польотів за чотирма маршрутами з Іспанії, Словаччини і Польщі в Україну в сезон зимової навігації польотів 2019/2020. З 27 жовтня частота рейсів на лінії Київ - Братислава збільшиться з двох трьох на тиждень. На додаток до перельотів по понеділках і четвергах з'явиться ще один - по неділях.

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