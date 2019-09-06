Лондонський суд дозволив Джонсону призупинити роботу парламенту

У п'ятницю, 6 вересня, Високий суд Лондона визнав законною ініціативу прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона тимчасово призупинити роботу парламенту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомляється, суд Лондона після аналогічного рішення суду Шотландії дозволив Джонсону призупинити роботу британського парламенту. Однак дане рішення може бути оскаржене.

Зазначається, що в разі подачі апеляції на дане судове рішення, Верховний суд Британії розгляне її у вівторок, 17 вересня.

Нагадаємо, раніше королева Британії Єлизавета ІІ ухвалила рішення про призупинення роботи британського парламенту на 5 тижнів для вирішення питань довкола Brexit. Перерва у роботі парламенту повинна розпочатися у період з 9 по 12 вересня і триватиме до 14 жовтня.

Також РБК-Україна писало, що Палата громад Британії в середу, 4 вересня, не підтримала пропозицію прем'єр-міністра Бориса Джонсона про проведення позачергових парламентських виборів 15 жовтня.

Пізніше в британському парламенті повідомили, що 9 вересня Палата громад повторно розгляне питання доцільності проведення позачергових виборів. Тоді ж зазначалося, що робота парламенту не буде припинена, поки законопроект про блокування "жорсткого" Brexit не стане законом.