Лондонський "Челсі" вийшов у фінал Клубного чемпіонату світу

Аль-Хіляль – Челсі 0:1

Гол: Лукаку (32)

Лондонський клуб володів перевагою в першому таймі, але зміг забити тільки один м’яч. Після подачі з флангу м’яч опинився у Ромелу Лукаку, який з меж воротарського майданчика розстріляв ворота "Аль-Хілялю".