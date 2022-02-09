Лондонський "Челсі" вийшов у фінал Клубного чемпіонату світу

Про це повідомляє РБК-Україна .

Аль-Хіляль – Челсі 0:1

Гол: Лукаку (32)

Лондонський клуб володів перевагою в першому таймі, але зміг забити тільки один м’яч. Після подачі з флангу м’яч опинився у Ромелу Лукаку, який з меж воротарського майданчика розстріляв ворота "Аль-Хілялю".

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В другому таймі обидві команди мали моменти, проте більше забитих голів у матчі не було.

"Челсі" вийшло у фінал, де зіграє проти "Палмейраса". Матч відбудеться 12 лютого о 18:30.