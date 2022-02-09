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Лондонський "Челсі" вийшов у фінал Клубного чемпіонату світу

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Абу-Дабі, Середа 09 лютого 2022 20:52
Лондонський "Челсі" вийшов у фінал Клубного чемпіонату світу Фото: гравці "Челсі" святкують гол Ромелу Лукау (twitter.com/ChelseaFC)
Автор: Андрій Вирва

У матчі 1/2 фіналу Клубного чемпіонату світу лондонський "Челсі" здолав аравійський "Аль-Хіляль".

Про це повідомляє РБК-Україна.

Аль-Хіляль – Челсі 0:1

Гол: Лукаку (32)

Лондонський клуб володів перевагою в першому таймі, але зміг забити тільки один м’яч. Після подачі з флангу м’яч опинився у Ромелу Лукаку, який з меж воротарського майданчика розстріляв ворота "Аль-Хілялю".

В другому таймі обидві команди мали моменти, проте більше забитих голів у матчі не було.

"Челсі" вийшло у фінал, де зіграє проти "Палмейраса". Матч відбудеться 12 лютого о 18:30.

Нагадаємо, що бразильський "Палмейрас" став першим фіналістом Клубного чемпіонату світу, обігравши єгипетський "Аль-Ахлі".

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