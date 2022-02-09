Лондонський "Челсі" вийшов у фінал Клубного чемпіонату світу
Фото: гравці "Челсі" святкують гол Ромелу Лукау (twitter.com/ChelseaFC)
У матчі 1/2 фіналу Клубного чемпіонату світу лондонський "Челсі" здолав аравійський "Аль-Хіляль".
Про це повідомляє РБК-Україна.
Аль-Хіляль – Челсі 0:1
Гол: Лукаку (32)
Лондонський клуб володів перевагою в першому таймі, але зміг забити тільки один м’яч. Після подачі з флангу м’яч опинився у Ромелу Лукаку, який з меж воротарського майданчика розстріляв ворота "Аль-Хілялю".
В другому таймі обидві команди мали моменти, проте більше забитих голів у матчі не було.
"Челсі" вийшло у фінал, де зіграє проти "Палмейраса". Матч відбудеться 12 лютого о 18:30.
Нагадаємо, що бразильський "Палмейрас" став першим фіналістом Клубного чемпіонату світу, обігравши єгипетський "Аль-Ахлі".