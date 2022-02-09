Бразильський "Палмейрас" став першим фіналістом Клубного чемпіонату світу

Бразильський гранд шокував опонента двома голами перед і відразу після перерви. На 39-й хвилині колишній "динамівець" Дуду пасом в один дотик вивів на побачення з кіпером Рафаеля Вейгу – хавбек був точним.

На старті ж другої половини дует бразильців помінявся ролями. Вейга підіграв партнеру по команді, а Дуду класним пострілом з кута штрафного майданчика поцілив у дальню дев'ятку.

"Аль-Ахлі" намагався нав'язати боротьбу, однак зазнав ще двох ударів. Спершу гол Шеріфа справедливо скасували через офсайд. На 81-й хвилині Айман Ашраф був вилучений за грубий фол.

У фіналі турніру "Палмейрас" 12 лютого зустрінеться із переможцем пари "Аль-Хіляль" – "Челсі".

Клубний чемпіонат світу-2021, 1/2 фіналу

"Палмейрас" – "Аль-Ахлі" – 2:0

Голи: Вейга, 39, Дуду, 49

Вилучення: Ашраф, 81 (АА)