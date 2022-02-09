Лондонский "Челси" вышел в финал Клубного чемпионата мира
Фото: игроки "Челси" празднуют гол Ромела Лукау (twitter.com/ChelseaFC)
В матче 1/2 финала Клубного чемпионата мира лондонский "Челси" одолел аравийский "Аль-Хиляль".
Об этом сообщает РБК-Украина.
Аль-Хиляль – Челси 0:1
Гол: Лукаку (32)
Лондонский клуб владел преимуществом в первом тайме, но смог забить только один мяч. После подачи с фланга мяч оказался у Ромелу Лукаку, который из пределов вратарской расстрелял ворота "Аль-Хиляля".
Во втором тайме у обеих команд были моменты, однако больше забитых голов в матче не было.
"Челси" вышло в финал, где сыграет против "Палмейраса". Матч состоится 12 февраля в 18:30.
Напомним, что бразильский "Палмейрас" стал первым финалистом Клубного чемпионата мира, обыграв египетский "Аль-Ахли".