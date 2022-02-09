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Лондонский "Челси" вышел в финал Клубного чемпионата мира

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Абу-Даби, Среда 09 февраля 2022 20:52
Лондонский "Челси" вышел в финал Клубного чемпионата мира Фото: игроки "Челси" празднуют гол Ромела Лукау (twitter.com/ChelseaFC)
Автор: Андрей Вырва

В матче 1/2 финала Клубного чемпионата мира лондонский "Челси" одолел аравийский "Аль-Хиляль".

Об этом сообщает РБК-Украина.

Аль-Хиляль – Челси 0:1

Гол: Лукаку (32)

Лондонский клуб владел преимуществом в первом тайме, но смог забить только один мяч. После подачи с фланга мяч оказался у Ромелу Лукаку, который из пределов вратарской расстрелял ворота "Аль-Хиляля".

Во втором тайме у обеих команд были моменты, однако больше забитых голов в матче не было.

"Челси" вышло в финал, где сыграет против "Палмейраса". Матч состоится 12 февраля в 18:30.

Напомним, что бразильский "Палмейрас" стал первым финалистом Клубного чемпионата мира, обыграв египетский "Аль-Ахли".

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