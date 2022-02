Лондонский "Челси" вышел в финал Клубного чемпионата мира

Аль-Хиляль – Челси 0:1

Гол: Лукаку (32)

Лондонский клуб владел преимуществом в первом тайме, но смог забить только один мяч. После подачи с фланга мяч оказался у Ромелу Лукаку, который из пределов вратарской расстрелял ворота "Аль-Хиляля".