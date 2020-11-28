У Лондоні пройшли протести проти карантину, є затримані

Фото: британські поліцейські (twitter.com/jakepainter2)

У суботу, 28 листопада, в столиці Великобританії Лондоні пройшли акції протесту проти карантину та вакцинацію. У ході протестів правоохоронці затримали 60 осіб.

Про це повідомляє Reuters.

Правоохоронці вишикувалися на кількох вулицях торгового району Вест-Енд в центрі Лондона і протистояла натовпу протестантів в парку Сент-Джеймс, недалеко від Вестмінстера.

До протестуючих проти карантину приєдналися групи, що виступають проти вакцини від COVID-19.

"Натовп продовжує протестувати і збиратися в околицях Оксфорд Серкус і Ріджент-стріт. Ми закликаємо людей залишити цей район і повернутися додому. В іншому випадку вам можуть загрожувати арешт або примусові заходи", - повідомили в поліції.

В акції брали участь близько 300-400 осіб.

Нагадаємо, з 3 грудня Британія переходить на трирівневу систему місцевих обмежень.

Крім того, влада Великобританії обговорюють введення "ковідних" паспортів для тих, хто прищепився від коронавірусу. Їх власники зможуть вільно переміщатися по країні в умовах карантинних обмежень.