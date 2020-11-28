ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Лондоні пройшли протести проти карантину, є затримані

Лондон, Субота 28 листопада 2020 21:54
У Лондоні пройшли протести проти карантину, є затримані
Фото: британські поліцейські (twitter.com/jakepainter2)
Автор: РБК-Україна

У суботу, 28 листопада, в столиці Великобританії Лондоні пройшли акції протесту проти карантину та вакцинацію. У ході протестів правоохоронці затримали 60 осіб.

Про це повідомляє Reuters.

Правоохоронці вишикувалися на кількох вулицях торгового району Вест-Енд в центрі Лондона і протистояла натовпу протестантів в парку Сент-Джеймс, недалеко від Вестмінстера.

До протестуючих проти карантину приєдналися групи, що виступають проти вакцини від COVID-19.

"Натовп продовжує протестувати і збиратися в околицях Оксфорд Серкус і Ріджент-стріт. Ми закликаємо людей залишити цей район і повернутися додому. В іншому випадку вам можуть загрожувати арешт або примусові заходи", - повідомили в поліції.

В акції брали участь близько 300-400 осіб.

Нагадаємо, з 3 грудня Британія переходить на трирівневу систему місцевих обмежень.

Крім того, влада Великобританії обговорюють введення "ковідних" паспортів для тих, хто прищепився від коронавірусу. Їх власники зможуть вільно переміщатися по країні в умовах карантинних обмежень.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі протестЛондонкарантин

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся