У Британії припиняє діяти локдаун, але ввели нові обмеження

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

У Британії від сьогодні припиняє діяти національний локдаун. Однак в країні вступають в дію нові обмеження, які є жорсткішими за ті, що були до карантину.

Про це повідомляє Sky News.

Як повідомляється, в Англії майже всі громадяни будуть перебувати під двома найжорсткішими рівнями обмежень, які будуть суворішими, ніж до локдауну.

Таким чином, з 2 грудня близько 32 мільйонів осіб потраплять в категорію 2 карантинних обмежень. Ще 23,3 мільйона людей зіткнуться з найжорсткішими заходами рівня 3, в той час, як тільки острів Уайт, Корнуолл і острови Сіллі можуть залишитися на рівні 1.

Зазначається, що Британії на всіх рівнях залишаться відкритими магазини та школи, однак на 3 рівні паби та ресторани будуть закриті, за винятком послуг на винос. Поїздки в регіони 3 рівня або з них заборонені, а змішування в приміщенні з іншими домогосподарствами заборонено у двох верхніх рівнях.

Нагадаємо, Великобританія першою у світі схвалила вакцину проти коронавірусу компанії Pfizer і BioNTech для широкого використання. Ця вакцина показала, що ефективна в запобіганні коронавірусу на 95%.

Крім того, раніше повідомлялось, що Епідемія COVID-19 у Великобританії вперше сповільнилася на тлі тритижневого загальнонаціонального локдауна.