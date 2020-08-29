У Лондоні тисячі людей вийшли на протест проти карантину і вакцинації

На акції майже ніхто з протестувальників не використовує захисні маски

На Трафальгарській площі в Лондоні зібралися понад 10 тисяч противників обмежень, введених через COVID-19. Протестуючі розглядають заходи ізоляції, введені для стримування коронавірусу, як порушення прав і свобод людей

Про це повідомляє Daily Express.

За даними видання, багато протестувальників тримають плакати проти правил соціального дистанціювання, обов'язкового носіння масок і вакцинації від коронавірусу. Майже ніхто з них не використовує захисні маски.

При цьому в листівках, які анонсують захід, говорилося, що до протестувальників приєднаються і виступлять з промовою кращі професійні лікарі та медсестри.

Нагадаємо, 31 липня Британія відклала черговий етап пом'якшення карантину через зростання випадків коронавірусу.

Відзначимо, що Британія одна з перших заявила про введення обов'язкового маскового режиму в країні.

Також повідомлялося, що сьогодні в Берліні тисячі людей вийшли на марш протесту проти карантину в Німеччині.