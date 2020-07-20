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У Британії введуть масковий режим

Лондон, Понеділок 20 липня 2020 00:56
У Британії введуть масковий режим
Фото: Борис Джонсон (facebook.com/borisjohnson)
Автор: Инна Собора

Маски почнуть носити з наступної п'ятниці

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що з наступної п'ятниці в країні буде запроваджено масковий режим. Маски зобов'язані будуть носити в магазинах і громадському транспорті.

Про це Джонсон написав у своєму Twitter.

За словами прем'єра, поки життя британці повертаються до нормального життя, необхідно прийняти деякі запобіжні заходи.

"З наступної п'ятниці в Англії ми всі повинні носити маски в магазинах і супермаркетах, а також у громадському транспорті. Це захистить інших і допоможе зупинити поширення (коронавіруса, - ред.), - повідомив Джонсон.

Нагадаємо, Великобританія 9 липня перейшла до чергового етапу виходу з карантину. З 11 липня дозволили проводити театральні, оперні, танцювальні та музичні шоу на свіжому повітрі. Через два дні відкрили косметологічні, тату і спа-салони. Спортивні зали, криті басейни та інші спортивні споруди зможуть відкритися з 25 липня.

РБК-Україна писало, що Британія хоче відмовитися від обов'язкової обсервації туристів після прильоту в країну.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що виступає проти обов'язкового носіння захисних масок на загальнонаціональному рівні.

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