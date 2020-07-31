ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Британія скасувала черговий етап виходу з карантину

Лондон, П'ятниця 31 липня 2020 14:55
Британія скасувала черговий етап виходу з карантину
Фото: Борис Джонсон (flickr.com number10gov)
Автор: Роман Калиниченко

На півночі Англії посилять карантин

Великобританія відклала черговий етап пом'якшення карантину через зростання випадків коронавірусу. Поточні обмеження збережуться ще щонайменше два тижні.

Про це заявив прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон, передає The Guardian.

Новий етап ослаблення карантину мав початися завтра, 1 серпня. Джонсон сказав, що скасує це рішення.

Одночасно з цим, уряд посилить карантин у деяких частинах на півночі Англії.

"Ми приймаємо ці заходи з важким серцем, але, на жаль, це необхідно, тому що ми бачили, що в домашніх господарствах не дотримуються соціального дистанціювання, що є однією з причин зростання захворюваності", - заявив міністр охорони здоров'я Метью Генкок.

В останні дні в Британії спостерігається зростання випадків коронавірусу. Так, за останню добу було виявлено 876 хворих COVID-19. Це найбільший добовий приріст протягом липня.

Спалахи і зростання хворих на коронавірус у Європі реєструють щодня. Країни почали повертати деякі карантинні обмеження, скасовані раніше.

Британія одна з перших заявила про введення обов'язкового масочного режиму в країні.

Також, масковий режим і заборону масових зібрань ввели в Мадриді.

У ВООЗ вважають, що причинами спалахів коронавірусу в Європі може бути поведінка молоді, яка часто ігнорує карантинні заходи.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Великобританиякарантин
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся