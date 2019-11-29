Лондонський міст перекрили через стрілянину

Фото: місце події (twitter.com adam_cannon)

Група чоловіків влаштувала бійку на мосту

Лондонський міст ввечері в п'ятницю оточила поліція через стрільбу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Наголошується, що очевидці бачили групу чоловіків, залучених в бійку на мосту. Потім прибула поліція і були зроблені постріли.

Поліція підтвердила, що має справу з інцидентом на Лондонському мосту, і порадила людям біля місця події слідувати вказівкам поліцейських на місці.

У Sky.News повідомили, що чоловік з ножем почав нападати на людей на мосту. Незабаром на місце події прибула поліція і відкрила стрілянину. Нападник помер від вогнепального поранення.

#londonbridge shots fired by the police. Total lock down. pic.twitter.com/QKs83fGM87 — Gavin Thomson (@gthomsonracing) November 29, 2019

Нагадаємо, влітку в 2017 році на Лондонському мосту стався теракт, в результаті якої 7 осіб і були поранені десятки інших людей. Теракт влаштували троє чоловіків.

Раніше повідомлялося, що в німецькому Ізерлоні (Північний Рейн-Вестфалія) на вокзалі чоловік з ножем накинувся на перехожих, в результаті нападу загинули двоє людей.

РБК-Україна писало, що в Лондоні біля будівлі Міністерства внутрішніх справ на чоловіка було скоєно напад з ножем, після чого жертва зайшла в приміщення відомства попросити про допомогу