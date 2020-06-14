У Лондоні акції проти расизму закінчилися сутичками з поліцією

Фото: протести в Лондоні (скріншот)

У поліцію летіли пляшки та банки з-під алкогольних напоїв, держаки прапорів, димові шашки та дорожні конуси

В центральній частині Лондона пройшли багатотисячні акції протесту проти расизму, незважаючи на заклики влади відмовитися від масових маніфестацій. У різних частинах міста сталися сутички між активістами ультраправих організацій та поліцією.

Про це повідомляє BBC.

Наголошується, що поліція наклала обмеження на акції протесту для деяких груп, у тому числі всі акції протесту повинні закінчуватися до 17:00. Однак багато протестувальники залишилися на вулицях і після 5 вечора.

Демонстранти, серед яких були представники крайніх правих рухів і футбольні фанати, стверджували, що прийшли, щоб захистити статуї і монументи, а також поліцію від посягань борців з расизмом.

Сотні переважно білих чоловіків зібралися у Кенотафа, головного пам'ятника британцям, загиблим в Першій світовій війні, розташованого на Вайтхоллі, і біля пам'ятника Вінстону Черчіллю, який був закритий коробом після того, як у минулі вихідні учасники протестів написали на постаменті "Він був расистом".

Але, незважаючи на заяви про те, що цей день був присвячений захисту британської спадщини, акції незабаром стали насильницькими.

Як пише ВВС, сутички сталися в різних частинах Лондона. У поліцію летіли пляшки та банки з-під алкогольних напоїв, держаки прапорів, димові шашки та дорожні конуси. Поліція у відповідь застосувала гумові кийки. Крім того демонстранти запускали димові шашки і феєрверки прямо в натовпі.

Скотленд-Ярд повідомляє про арешт понад 100 осіб за насильницькі заворушення, напади на поліцію і носіння зброї. В результаті зіткнень шість поліцейських отримали легкі поранення.

У заяві лондонської служби швидкої допомоги кажуть, що 15 осіб, в тому числі двоє поліцейських, лікували травми під час акцій протесту.

"Шість з цих пацієнтів - всі представники громадськості - тепер доставлені в лікарню", - повідомили медики.

Right-wing protesters clash with police in central Londonhttps://t.co/58qRR9l9WT pic.twitter.com/H3eb28sBZv — BBC News (UK) (@BBCNews) June 13, 2020

Британський прем'єр Борис Джонсон в Twitter висловив обурення у зв'язку з інцидентами під час акцій протесту праворадикалів в Лондоні.

"Хуліганство на ґрунті расизму немає місця на наших вулицях. Будь напав на поліцію відчує на собі всю силу закону. Ці марші і протести обессмыслены насильством та порушенням існуючих вимог. Расизму немає місця у Великобританії, і ми повинні працювати над тим, щоб це було саме так", - написав Джонсон.

Нагадаємо, рух "Black Lives Matter" виник після смерті афроамериканця Джорджа Флойда під час жорсткого затримання поліцейськими в Міннеаполісі. Правоохоронець застосував до Флойд задушливий прийом, після якого він знепритомнів та помер у лікарні.

Смерть Флойда спричинила масові протести у США, які також поширилися на Європу.

РБК-Україна також повідомляло, що Флойда поховали у США 10 червня.

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Автор: Надія Собенко